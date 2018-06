OGCN: Combien Viera a coûté aux Aiglons

Pressentie depuis plusieurs semaines, l’arrivée de Patrick Vieira à la tête de l’OGC Nice en remplacement de Lucien Favre, parti au Borussia Dortmund, a été officialisée ce lundi. La conclusion d’un long feuilleton.

L’ancien champion du monde était en effet en poste au New York City FC, propriété du groupe Manchester City, et il a donc fallu convaincre les Citizens de libérer leur ancien joueur. Ce qui a pu être fait grâce à un petit chèque comme l'a expliqué Jean-Pierre Rivère, le président niçois.

"Ça a été un peu long et un peu compliqué quand vous êtes en plein championnat d’avoir un changement d’entraîneur. Je peux me mettre à leur place et comprendre que ce n’était pas une décision facile à prendre", a-t-il ainsi confié au micro de RMC, ajoutant: "Comme c’est sorti dans la presse très tôt, ils se sont dit, non, ce n’est pas possible. Ça nous a coûté 150.000 dollars, quoi."