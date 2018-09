OGCN: Balotelli sur le banc face au PSG

Patrick Vieira a dévoilé son onze de départ pour le match entre l'OGC Nice et le PSG, prévu ce samedi à 17h15 à l'Allianz Riviera, pour le compte de la 8e journée de Ligue 1.

Absent mardi soir à Nantes (1-2) pour cause de douleur aux côtes, Mario Balotelli débutera sur le banc, tout comme Christophe Jallet et Wylan Cyprien. En revanche, Myziane Maolida, Youcef Atal et Jean-Victor Makengo seront titulaires.

Le onze niçois: Benitez - Atal, Hérelle, Dante, Sarr, Coly - Lees-Melou, Tameze, Makengo - Saint-Maximin, Maolida. Remplaçants: Clémentia, Jallet, Boscagli, Walter, Cyprien, Balotelli, Srarfi.