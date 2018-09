Nîmes-Bozok: "On est tourné vers l'attaque"

Titulaire pour la deuxième rencontre d'affilée, Umut Bozok est heureux de la prestation du Nîmes Olympique sur la pelouse de Monaco (1-1) vendredi soir.

"Quand on sort des matches comme ça, on est heureux et contents avec le sentiment du match accompli, a confié l'attaquant franco-truc sur Canal+ Sport. Souvent, on nous a catégorisés comme une équipe qui court mais qui n’est pas capable de garder le ballon. On est en train de montrer l’inverse et qu’on est tourné vers l’attaque. On s’entend tous très bien sur le terrain et en dehors, surtout. Si on continue comme ça, le Nîmes Olympique va vite se maintenir."

Après avoir affronté quatre clubs européens (OM, PSG, Bordeaux, Monaco), le promu a pris 8 points en 6 journées et pointe provisoirement à la 7e place de Ligue 1, avec la troisième meilleure attaque (13 buts).