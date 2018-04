Nice, quelle belle affaire !

L’OGC Nice est l’équipe de Ligue 1 qui a perdu le plus de points (12) cette saison après avoir ouvert le score. Ce fut le cas lors des deux derniers week-ends de Ligue 1, contre Rennes (1-1) puis à Angers (1-1). Cette fois-ci, les hommes de Lucien Favre ont assuré le coup face à Montpellier (1-0), dimanche, afin de réaliser une superbe opération au classement. Voilà les Aiglons 5e avec deux points d’avance sur les Rennais et quatre sur les Héraultais, désormais 7e.

Bien décidés à finir européens en fin de championnat, les Niçois ont mis l’intensité nécessaire pour bousculer cette formation de Michel Der Zakarian connue pour son imperméabilité. Mario Balotelli (37e) et l’énergique Allan Saint-Maximim (41e) ne trompaient pas Benjamin Lecomte, mais la pression s’est intensifiée en début de seconde période. A la suite d’une récupération dans le camp montpelliérain, Pierre Lees-Melou trouvait la faille de 25 mètres (60e).

Les chiffres de cette belle victoire ⚫️#OGCNMHSC pic.twitter.com/dTNogzeZRq — OGC Nice (@ogcnice) April 22, 2018

Ce choc du haut de tableau fut finalement à sens unique, puisque le Gym a continué à attaquer, manquant le but du break à plusieurs reprises. "On n’avait pas le choix, au vu des derniers résultats. Il fallait gagner. Et c’est mérité. On a pris les risques qu’il fallait", se réjouissait ainsi le coach suisse après la rencontre, en conférence de presse. Rien n’est fait, néanmoins, puisque Nice, sur ses quatre derniers matches, se déplacera à Strasbourg dans une semaine mais surtout à Marseille puis Lyon.