Lucien Favre avait la mine des mauvais jours après la défaite des Aiglons à Marseille, dimanche en clôture de la 36e journée (2-1). Et pour cause, il considère en effet que l'OM a baissé physiquement après la pause après avoir mis un gros rythme en première période. "Je regrette vraiment ce but du 2-1, car ils n’ont pas eu grand chose après la pause. Mais c’est comme ça, il faudra analyser le contenu des 95 minutes", a-t-il expliqué sur le site officiel du club.