Nice-Dante: "On a dominé tout le match !"

Accroché par Angers (1-1), vendredi soir en Ligue 1, l'OGC Nice a laissé filer en fin de match deux points importants dans la course à l'Europe. Pour le capitaine niçois, Dante, le sentiment de frustration était palpable. "On est frustré bien sûr. On a dominé tout le match ! Ça fait mal de perdre deux points dans les dernières minutes, a commenté le Brésilien à chaud au micro de beIN SPORTS. Il nous reste cinq finales pour atteindre notre objectif."

"On a essayé de mettre le 2-1 ensuite, on a quelques possibilités mais bon c'était avant qu'il fallait les mettre..., a pour sa part commenté l'entraîneur Lucien Favre dans des propos relayés par le site officiel du club. On a perdu trop de ballons en cherchant des trucs impossibles à atteindre. Il faut qu'on soit plus précis mais surtout plus intelligent. Dans les appels, dans les passes. On a tenté d'imposer notre jeu mais ce soir ça doit finir à 1-0, terminé."