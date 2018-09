Nice-Dante: "Il y a des choses positives"

Samedi après-midi, en match décalé de la 8e journée de Ligue 1, l'OGC Nice est tombé à domicile contre le Paris Saint-Germain (0-3). Et au coup de sifflet final, les Aiglons ne pouvaient que constater les dégâts, comme tous les précédents adversaires du club de la capitale cette saison en championnat.

"On a quand même osé aller les chercher haut, malheureusement on n'a pas pu. Après, c'est clair, on a beaucoup de choses à apprendre de ce match, a expliqué sur C+ le défenseur brésilien Dante. Il y a des choses positives, il ne faut pas tout remettre en question car il y avait un gros adversaire face à nous. On peut toujours mieux faire, même quand on gagne".