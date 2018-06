Nice : C'est officiel pour Vieira

L’OGC Nice annonce ce lundi l’arrivée sur le banc de Patrick Vieira, débauché auprès du New York FC – franchise américaine détenue par les propriétaires de Manchester City. "Arrivé dans la matinée de lundi, Patrick Vieira a découvert le centre d’entrainement et de formation du club avant de parapher son contrat aux côtés de Jean-Pierre Rivère. Il sera présenté à la presse cet après-midi à 15h00", peut-on lire dans un communiqué du Gym. L’ancien Gunner succède ainsi à Lucien Favre, qui aura officié deux ans durant à la tête des Aiglons et qui a rejoint dernièrement les rangs du Borussia Dortmund.