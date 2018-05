Nice : Berizzo sur le banc des Aiglons ?

Loin de Paris, Marseille ou Lyon, Lucien Favre ne dispose pas de la même couverture médiatique que ses homologues Unai Emery, Rudi Garcia ou Bruno Genesio. Mais l'intéressé s'en satisfait pleinement, lui qui est de nature assez discrète. Pourtant, le travail accompli au cours des deux dernières saisons à la tête de l'OGC Nice mérite une vraie reconnaissance, qui passera sans doute par un départ pour le technicien suisse. Car à 60 ans, le successeur de Claude Puel à la tête du Gym va faire ses valises à son tour, pour retourner en Allemagne, où il s'était taillé une solide réputation lors de son passage au Borussia Mönchengladbach, et à un degré moindre au Hertha Berlin. Il est attendu au Borussia Dortmund dans l'optique de l'exercice 2018-2019, un an après avoir été déjà approché par les pensionnaires du Signal Iduna Park.

Berizzo, enfin la bonne ?

Mais le président Rivère avait alors refusé de libérer son coach. Le Borussia et Favre ont patienté, laissé Peter Bosz et Peter Stöger faire leur possible en attendant, pour mieux se retrouver. Désormais, c'est l'OGCN qui se retrouve dans l'embarras, car on ne remplace par un entraîneur du calibre de Lucien Favre aussi facilement... Mais la direction du club a déjà ciblé deux profils, dont celui de... Peter Bosz justement. Néanmoins, le Néerlandais ne serait selon RMC qu'une solution de repli, la priorité étant donnée à un Argentin, déjà approché il y a deux ans avant de confier les rênes de l'équipe à Lucien Favre.

En effet, Eduardo Berizzo aurait la préférence des Aiglons. Libre de tout engagement depuis décembre dernier et son éviction du FC Séville, l'ancien défenseur passé notamment par l'Olympique de Marseille aurait de bonnes chances de prendre la relève du côté de l'Allianz Riviera. Réputé pour sa vision offensive et joueuse de la discipline, l'ancien international argentin (13 capes) pourrait bien faire souffler un vent nouveau sur Nice.