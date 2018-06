Nantes: Les nouveaux maillots dévoilés

Le FC Nantes a dévoilé ce samedi après-midi les maillots de son équipe première pour la saison 2018-2019. Les Canaris sont habillés pour la première fois de leur histoire par la marque américaine New Balance. Ces kits Home et Away sont en vente dès aujourd'hui à la boutique du club ligérien.

Notre nouveau maillot pour la saison 2018-19 !



Produit par @NBFootball, il a été conçu dans un souci d’authenticité et de fidélité à l’ADN du @FCNantes. ➡️ https://t.co/MfKcLy5lpq#NBFootball #OnestNantes pic.twitter.com/g5uSZ3U6GQ — FC Nantes (@FCNantes) 23 juin 2018