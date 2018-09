Nantes-Kita: "Ce sont les journalistes qui ont critiqué Cardoso"

Alors que ses propos tenus après la défaite des Canaris à Lille (2-1) ont fait grand bruit ("Il faut arrêter de jouer à la baballe" et de laisser "des millions sur le banc", avait-il notamment déclaré), Waldemar Kita dément avoir voulu critiquer son entraîneur, Miguel Cardoso.

"J'ai dit des choses objectives en direct sur Canal+ samedi et depuis tout le monde tire des conclusions, a pesté le président du FCN, joint par Presse-Océan. Depuis plusieurs jours, j'en prends plein la gueule mais ce sont les journalistes qui ont critiqué l'entraîneur. C'est le monde à l'envers, vous cassez Cardoso, vous créez des polémiques et on fait de moi un tueur ! C'est scandaleux la façon dont on se conduit avec moi !"

La presse locale, et notamment Ouest-France et 20 Minutes, assure pourtant que les dirigeants nantais ont décidé de se séparer de Cardoso après la défaite contre Nice (1-2) mardi soir. Ce que Kita dément: "Il a dirigé l'équipe ce matin et il est toujours l'entraîneur du FC Nantes. Vous, les journalistes, vous dites qu'il faut créer un électrochoc. Honnêtement, la situation n'est pas facile. Quand je prendrai la décision, je communiquerai." Cardoso pourrait diriger son dernier match, samedi soir, à Lyon.