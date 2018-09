Nantes freine Lyon

Auteur d'un exploit sur la pelouse de Manchester City (1-2) pour son entrée en lice en Ligue des champions, puis auteur de deux victoires brillantes face à l'OM le week-end dernier (4-2), puis à Dijon mercredi (0-3), l'Olympique Lyonnais espérait poursuivre sur sa lancée face à Nantes, samedi soir au Groupama Stadium dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1.

S'ils avaient réussi à ouvrir le score rapidement grâce à Houssem Aouar, qui avait su bénéficier d'une bonne remise en retrait de Moussa Dembélé encore titularisé à la pointe de l'attaque (1-0, 21e), les Gones n'ont pas réussi à se mettre à l'abri et ont été rejoints au score sur une belle frappe de Gabriel Boschilia (1-1, 62e). Le capitaine rhodanien Nabil Fekir a même bénéficié d'un penalty grâce à la VAR, mais son tir a été superbement repoussé par Ciprian Tatarusanu (80e).

Guingamp respire

Au coup de sifflet final, Houssem Aouar fustigeait au micro de beIN SPORTS "le manque d'investissement sur certaines phases défensives" de son équipe, qui coûte deux points à l'OL. Au bord du gouffre avant ce match, le FC Nantes a fait preuve d'une belle solidarité qui lui permet de décrocher un point précieux. Miguel Cardoso, qui a bénéficié d'une belle accolade de Boschilia et Lucas Lima après le but, a peut-être sauvé sa tête. De son côté, l'OL doit déjà évacuer sa frustration et se tourner vers l'avenir avec la réception du Shakhtar mardi soir en Ligue des champions et un déplacement sur la pelouse du leader parisien dimanche prochain.

Dans les autres matches de ce samedi soir, Guingamp a décroché sa première victoire de la saison à Angers (0-1), Caen a réagi face à Amiens (1-0) et Strasbourg a enfoncé Dijon (3-0), qui n'a plus gagné depuis cinq matches. Enfin, Reims et Bordeaux ont fait match nul (0-0).