Nantes-Dubois: "On est passés complètement à côté"

Le FC Nantes a pris une leçon contre Saint-Etienne (0-3), dimanche à la Beaujoire, lors de la 31e journée de Ligue 1. "On est passés complètement à côté de ce match, a réagi Léo Dubois sur beIN SPORTS. C'était un jour sans et il faudra qu'on en tire les bonnes conclusions, qu'on s’en serve pour rebondir."

"On voulait faire un bon match, on a eu des opportunités et si on en met un ou deux, ce n'est pas volé. Eux, ils ont eu de la réussite et on s'est désorganisé, ce qui a laissé beaucoup d'espaces. Il reste sept matches, nos objectifs sont encore réalisables: il y a beaucoup à faire", a ajouté le latéral droit des Canaris.