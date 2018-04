Nantes-Dubois: "Dijon ou Lyon, je suis 100% impliqué"

Futur joueur de l'Olympique Lyonnais, Léo Dupois va devoir affronter l'OL dans trois journées avec le FC Nantais. Une situation qu'avait déploré son président Waldmer Kita mais que le capitaine des Canaris a tenu à éclaircir. "Le président a le droit de dire ce qu’il a envie de dire. Ça ne me dérange pas. Je suis très serein, a commenté Dubois lors d'une interview relayée par Ouest-France. Je resterai impliqué jusqu’au bout, le coach me fait confiance et je ne vois pas pourquoi je le trahirais." Et le futur Gone de rajouter: "Je suis assez fort mentalement pour vivre des moments comme ça. Pour l’instant je suis 100 % impliqué, que ce soit contre Dijon ou Lyon." Avis aux amateurs...