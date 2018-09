Nantes: Cardoso n’abdique pas

Nouvelle désillusion pour le FC Nantes. Alors que les Canaris espéraient profiter de la visite de l’OGC Nice pour renouer avec la victoire, ils en ont été quittes au contraire pour une nouvelle défaite, les Aiglons l’emportant 2-1 à la Beaujoire.

Battus pour la quatrième fois en sept matches, les Nantais pointent toujours à la 18e place avec seulement 5 points. Sur la sellette depuis le week-end dernier, Miguel Cardoso, l’entraîneur nantais, n’en tenait pas moins un discours volontariste à l’issue de la rencontre.

"Il y a eu deux moments où l'on aurait pu mener 2-1... On encaisse ensuite un second but qui change le match. Je n'ai rien à dire sur le comportement, la volonté et l'intention des joueurs. Il faut suivre le chemin qui est de croire en ce que l'on fait. Forcément, c'est une position qui ne nous plaît pas. Mais si on veut s'en sortir, il faudra être ensemble. Je ne compte pas lâcher. Je ne lâche pas les personnes que j'aime, et j'aime mes joueurs", a ainsi assuré le Portugais face à la presse.