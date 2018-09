Nantes: Cardoso cite Jardim en exemple

Plus que jamais sur la sellette, Miguel Cardoso pourrait diriger le FC Nantes pour la dernière fois samedi soir, sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais lors de la 8e journée de Ligue 1. Néanmoins, le coach des Canaris veut croire qu'il peut encore s'inscrire dans la durée en Loire-Atlantique.

"J’ai un contrat de 2 saisons avec Nantes. Je suis l’entraîneur du FC Nantes, a rappelé le technicien portugais ce vendredi, via Ouest-France. On a beaucoup parlé avec les joueurs avant l’entraînement. Je leur ai dit que d’autres équipes connaissaient des moments difficiles. Un très grand entraîneur, Leonardo Jardim, en a traversés et il a été champion de France et demi-finaliste de la Ligue des champions. Cette semaine, Leganés était mené 1-0 par le Barça et a fini par s’imposer… On va le faire ensemble".