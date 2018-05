Montpellier: Une défense décimée sans Hilton à Nantes

Le bal des déçus dans la course à l'Europe, qui s'annonce entre Nantais et Montpelliérains ce dimanche, à La Beaujoire (17h), pour le compte de la 36e journée de Ligue 1, sera marqué au coup d'envoi par la défense décimée du MHSC qui, déjà confronté aux blessures des latéraux Ruben Aguilar (lésion à la cuisse) et Jérôme Roussillon (fracture du pied), ainsi que du polyvalent Nordi Mukiele (entorse de la cheville gauche), doit également se passer de son patron, Vitorino Hilton, lui aussi contraint au forfait et absent du groupe de Michel Der Zakarian.

Dans ce contexte, la première apparition du défenseur international camerounais Ambroise Oyongo, recruté cet hiver à l'Impact Montréal, tombe à pic ; la recrue, qui a fini de soigner une blessure à un genou, pourrait être titularisé. L'attaque montpelliéraine n'est pas non plus épargnée, puisque Souleymane Camara, touché à un mollet lors de l'échauffement avant la défaite à domicile contre l'ASSE (0-1), manque aussi à l'appel.