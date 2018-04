Montpellier rate la 5e marche

Voilà ce qu’il convient d’appeler à l’heure de ce sprint final une occasion manquée pour des Montpelliérains qui avaient ce dimanche, sur leur pelouse de La Mosson, face à un adversaire direct dans la course à l’Europe, l’opportunité de profiter des résultats favorables de ses concurrents – le MHSC pouvait s’isoler à la cinquième place. De Nice, tenu en échec à Angers (1-1), à Nantes, piégé à La Beaujoire par Dijon (1-1), en passant par Rennes, qui s’était laissé surprendre à domicile par Metz (1-2).

Mais c’est bien Bordeaux qui a signé la belle opération dans l’Hérault (0-2). Ça commence par une grosse frayeur pour Benoît Costil sur ce coup-franc d’Isaac Mbenza qui, dévié par le mur, trouve successivement… la barre, le poteau et la ligne de but (4e) ! C’est également sur coup de pied arrêté que les visiteurs se montrent dangereux et ouvrent même le score. Martin Braithwaite inscrit son premier but avec les Girondins sur ce corner dévié au point de penalty pour le Danois, qui vient battre de la tête Benjamin Lecomte à bout portant (0-1, 9e). Dans cette première période sans relief, jouée sous les premières chaleurs du printemps, il faut une sortie à la limite de sa surface de Lecomte pour repousser le rush de François Kamano (31e).

M. Abed perd le fil

Montpellier est pris au piège tendu par les Bordelais, sans pouvoir exploiter notamment l’activité et les espace qui s’offrent à ses latéraux. Il y a bien le coup de tête de Giovani Sio au second poteau, sur le centre de Ruben Aguilar, pour dominer son vis-à-vis, mais sa tentative ne trouve pas le cadre de Costil (37e). Tant et si bien qu’à la pause, c’est bien l’équipe de Gus Poyet qui fait la bonne opération.

Et enfonce même le clou dès la reprise. Après une trajectoire mal appréciée par Braithwaite sur une offrande de Younousse Sankharé (48e), c’est Kamano qui, sur une énorme transversale de Lukas Lerager, prend le meilleur sur Aguilar et trompe une nouvelle fois Lecomte (0-2, 49e). A ceci près que le contrôle de la poitrine de l’ancien Bastiais, qui égale au passage son meilleur total en carrière (6 buts), est en fait entaché d’une faute… des deux bras pour s’emmener le ballon. Sans que cela n’alerte l’arbitre M. Abed qui perd le fil de son match dans cette seconde période.

Ce qui n’est pas le cas de Bordeaux, intraitable en défense, exception faite de l’inspiration trop tardive d’Ellyes Skhiri (88e) et grâce à l’arrêt superbe de Costil face à Souleymane Camara sur un penalty imaginaire (90e+1), pour signer une cinquième victoire en déplacement que l’autre première réalisation de Souhailo Méïté avait sceller un peu plus (0-3, 78e). La deuxième meilleure défense de Ligue 1 a pris l’eau pour laisser son vainqueur du jour, fort de ce deuxième succès de rang, revenir dans la lutte pour l’Europe.