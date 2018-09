Montpellier-Nicollin: "C’était important que le match reprenne"

Le président du MHSC, Laurent Nicollin, est revenu au micro de beIN SPORTS sur les incidents qui ont émaillé la rencontre entre Montpellier et Nîmes (3-0), dimanche à la Mosson, lors de la 8e journée de Ligue 1. "Il y avait le délégué et le sous-préfet. On a fait une réunion avec les dirigeants de Nîmes et moi-même pour trouver la meilleure solution", a-t-il expliqué.

"Je pense que c’était important que le match reprenne, surtout qu’on menait 3-0…, a ajouté le dirigeant héraultais. Il y a de la frustration quand tu mènes 3-0 et que des comportements comme ça peuvent te priver d’une victoire, faire match perdu ou à rejouer. On a essayé de gérer la situation du mieux possible. Ce qui est sûr, c’est qu’il n’y a pas eu d’envahissement de terrain."