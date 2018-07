Montpellier: Le projet du nouveau stade validé

Une page est sur le point de se refermer à Montpellier. En effet, le MHSC a confirmé le projet de construction d’un nouveau stade.

Selon le Midi Libre, l’enceinte qui se situera au cœur d’un complexe sportif dans le quartier Cambacérès sera dotée d’une capacité de 30 000 places et portera évidemment le nom de l’historique président du club, Louis Nicollin.

La nouvelle arène des Montpelliérains coûtera quelque 150 millions d’euros et sera entourée d’un complexe sportif, commercial, hôtelier et ludique d’une valeur de 200 millions d’euros. Ce nouveau complexe accueillera les matches du MHB (handball) et BLMA (basket féminin) pour rassembler presque toutes les disciplines au même endroit.

L’ouverture du stade Louis Nicollin est prévue pour la saison 2022/2023 et la première pierre ne sera pas posée avant 2019. Le MHSC a donc encore de beaux jours à vivre dans son enceinte historique de La Mosson.