Montpellier cinquième, Lille coule

Montpellier a réussi une excellente opération dimanche à Caen, avec une victoire 3-1 lors de la 31e journée de Ligue 1. Les Héraultais profitent de la défaite de Nantes devant Saint-Etienne (0-3) pour s'emparer de la cinquième place à la différence de buts. Nice, victorieux à Troyes (0-2) grâce à un doublé de Plea, est septième à égalité de points avec Montpellier et Rennes (qui joue mercredi à Monaco). Nantes est désormais huitième à un point de ce trio, et Saint-Etienne revient à deux longueurs des Canaris. Amiens s'est imposé à Lille (0-1), qui s'enfonce à la 19e place, à un point de Troyes et à deux unités du 17e, Toulouse (en déplacement dimanche soir à Lyon). Enfin, Strasbourg et Metz se sont quittés sur un nul (2-2), ce qui maintient les Messins, derniers, à six points de Lille.