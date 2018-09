Monaco-Vasyliev: "On ne panique pas"

Accroché à domicile par Nîmes (1-1), vendredi soir, à l’occasion de la 6e journée de Ligue 1, l’AS Monaco n’a plus goûté aux joies de la victoire depuis près d’un mois. Douzième du championnat, les hommes de Leonardo Jardim laissent déjà des plumes dans leur lutte pour le podium. Une situation qui ne plait pas au vice-président Vadim Vasilyev, qui se veut toutefois optimiste.

"Personne dans le club n’est satisfait. On n’est pas à notre place au classement. Mais en même temps, je n’ai rien, strictement rien à reprocher à mes joueurs. On a eu la bonne attitude, on a eu les occasions. Il nous a manqué le dernier geste, la réussite, je pense au poteau de Falcao. On monte, match après match. Dans le contenu, je suis content du jeu qu’on a produit. On ne baisse pas les bras. Il faut travailler encore plus dur. On est bien conscient (de la situation, ndlr), on ne panique pas. Je connais le club de l’intérieur", a déclaré le dirigeant monégasque en zone mixte à l’issue du match.