Monaco: Trois absents contre le PSG

Leonardo Jardim a convoqué 20 joueurs pour le déplacement à Paris, comptant pour la 33e journée de Ligue 1 (dimanche, 21 heures). Kamil Glik, touché à la cuisse droite contre Nantes, était incertain, le grand défenseur polonais est bien forfait, il va manquer son deuxième match de la saison seulement en championnat.

Keita Baldé (cuisse) et Stevan Jovetic (mollet), très efficace depuis plusieurs semaines avec six buts sur ses six derniers matches de Ligue 1, vont aussi manquer ce rendez-vous qui pourrait voir le PSG récupérer officiellement son titre de champion.

Le groupe monégasque : Subasic - Sy - Badiashile ; Jemerson - Jorge - Raggi - Sidibé - Touré ; Boschilia - Fabinho - Ghezzal - Lemar - Moutinho - N'Doram - Rony Lopes - Tielemans ; Diakhaby - Falcao - Mboula - Sylla