Monaco reprend la main

Le podium de Ligue 1 se jouera lors de la dernière journée ! Mais si le suspense reste entier, c'est maintenant Monaco qui a toutes les cartes en main. L'ASM est venue à bout de Saint-Etienne en toute fin de rencontre (1-0), ce samedi lors de la 37e journée de Ligue 1.

Au stade Louis-II, le club de la Principauté a longtemps poussé avant de trouver la faille. Des Monégasques inquiétés sur un tir dévié de Loïc Perrin (42e), une frappe du pied droit de Rémy Cabella (61e) ou cette tentative de Jonathan Bamba repoussée par un réflexe de Danijel Subasic (65e). Mais globalement, l'ASM a dominé et mérite son succès. Stéphane Ruffier a sorti le grand jeu devant Rony Lopes (57e) et Bamba a sauvé sur sa ligne - voire au-delà - une tête de Kamil Glik (71e).

Debuchy craque devant Deschamps

Finalement, c'est au bout du suspense que Thomas Lemar a arraché un penalty concédé par un Mathieu Debuchy fautif, sous les yeux de Didier Deschamps, présent en tribune. Comme d'habitude, Fabinho n'a pas tremblé en prenant le portier des Verts à contre-pied (1-0, 90e). Un but capital pour des Monégasques nerveux, en témoigne l’expulsion stupide de Rachid Ghezzal qui s'en est pris à l'arbitre après le coup de sifflet final.

Ce résultat permet à l'ASM de récupérer la deuxième place du classement avec deux points d'avance sur Lyon et trois sur Marseille. Les Verts perdent gros puisqu'ils se retrouvent huitièmes alors qu'ils étaient sixièmes et potentiellement qualifiés pour les tours préliminaires de Ligue Europa avant la rencontre. Ils ne sont plus maîtres de leur destin à l'inverse de Monégasques qui tenteront de conserver leur place de dauphin du PSG lors de l'ultime journée à Troyes. Mais attention, Monaco peut toujours finir quatrième...