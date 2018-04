Monaco n'est plus dauphin

Dauphin du Paris Saint-Germain depuis le mois de février et la 25e journée de Ligue 1, l'AS Monaco a abandonné sa deuxième place au classement samedi au profit de l'Olympique Lyonnais. Auteur d'un septième succès consécutif dans l'après-midi face à Nantes (2-0), le club rhodanien compte désormais un point d'avance sur l'ASM, qui n'a pas réussi à prendre le dessus sur Amiens dans la soirée au stade Louis-II (0-0). Les Monégasques peuvent même reculer à la quatrième place, si l'OM s'impose à Angers dimanche (17h).

Après deux lourds revers sur la pelouse du PSG (1-7) et de Guingamp (1-3), les hommes de Leonardo Jardim, privé de plusieurs titulaires comme Jemerson (suspendu), Djibril Sidibé, Keita Baldé et Stevan Jovetic (blessés), avaient à cœur de se racheter à domicile face à une équipe déjà assurée de son maintien. Mais les joueurs de la Principauté ont manqué d'inspiration pour bousculer une formation amiénoise bien organisée et à l'affût de la moindre opportunité, à l'image de cette superbe reprise de volée de Gaël Kakuta sortie du bout du gant par Danijel Subasic (65e). Les Monégasques ont aussi eu l'occasion de l'emporter, mais la tête d'Almamy Touré sur corner est repoussée sur sa ligne par le milieu de terrain Thomas Monconduit (85e).

Un accrochage entre Adama Diakhaby et Prince Désir Gouano (90e), qui vaut un carton rouge aux deux joueurs, vient clôturer cette triste soirée pour l'ASM. Après avoir cru pouvoir distancer ses rivaux, le club de la Principauté peut donc être éjecté du podium à l'issue du week-end, à trois journées du terme de la saison.