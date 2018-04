On n’arrête plus Rony Lopes. Monaco a beau avoir pris le bouillon au Parc des Princes, s’inclinant 7-1 dans le choc de la 33e journée de Ligue 1, le Portugais n’en a pas moins inscrit un nouveau but, prolongeant ainsi son impressionnante série.

Grâce à cette réalisation, l’ancien Lillois en est en effet à huit matches de rang avec au moins un but inscrit. Du jamais-vu en Ligue 1 depuis Shabani Nonda, auteur d’une série similaire en 2003 avec... Monaco.