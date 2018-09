Monaco: Jemerson et Golovin sur le banc contre Nîmes

Leonardo Jardim a réservé quelques surprises dans sa composition d'équipe pour la réception de Nîmes ce vendredi soir.

Ainsi, Kévin N'Doram et Andrea Raggi sont titulaires en défense, ce qui relègue Jemerson et Benjamin Henrichs sur le banc en compagnie des recrues Samuel Grandsir, Nacer Chadli et Aleksandr Golovin, dont c'est la première apparition dans le groupe.

Monaco: Benaglio - Raggi, Glik, N'Doram, Barreca - Aït-Benasser, Tielemans - Mboula, Traoré, Diop - Falcao.

Nîmes: Bernardoni - Alakouch, Briançon, Libohi, Paquiez - Thioub, Bobichon, Valls, Ripart - Bozok, Guillaume.