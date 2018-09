Monaco: Jardim a vu "des progrès offensivement"

Battu par Saint-Etienne (2-0), vendredi soir à Geoffroy-Guichard, Monaco sera toujours relégable à l’issue de cette 8e journée de Ligue 1 et s’enfonce dans la crise. Mais Leonardo Jardim ne veut pas baisser les bras. "C’est un match où l’on a montré des progrès offensivement par rapport à la rencontre contre Angers, explique l’entraîneur de l’ASM sur le site du club de la Principauté. On a eu de bonnes situations mais le gardien de l’ASSE (Stéphane Ruffier) a réalisé plusieurs arrêts."

"Nous avons payé nos erreurs en défense. Nous devons faire plus attention, être plus concentré, ajoute-t-il. Ce soir, l’équipe a montré une bonne attitude, de l’engagement. Nos joueurs manquent de confiance pour être plus efficace. Il faut continuer à travailler, essayer de créer, de jouer et être plus efficace. On va régler ce problème. C’est un moment difficile car les résultats ne sont pas là. On a besoin de rester motivé, concentré, pour travailler encore plus. Le travail ne manque pas à Monaco."