Monaco-Fabinho: "Le scénario parfait"

Vainqueur en toute fin de match face à l'AS Saint-Etienne (1-0), pendant que l'Olympique Lyonnais se faisait renverser par Strasbourg dans le temps additionnel (3-2), l'AS Monaco a repris la deuxième de Ligue 1 à l'issue de la 37e journée.

"Il faut profiter, car tout nous a souri lors de cette journée, a reconnu sur Canal+ Fabinho, buteur sur penalty. La saison n’est pas terminée, avec ce match important à Troyes, mais on est heureux de gagner et de récupérer en plus la deuxième place. Aujourd’hui, c’est passé de justesse, mais le scénario a été parfait."

L'ASM possède deux points d'avance sur Monaco et trois sur l'OL avant son déplacement à Troyes lors de la 38 journée.