Monaco de mal en pis 

Sevrée de victoire en championnat depuis la toute première levée, le 11 août dernier, et un succès à Nantes (1-3), l’AS Monaco a concédé ce mardi à domicile sa troisième défaite de la saison – la quatrième en comptant le duel perdu contre l’Atletico Madrid en Ligue des champions (1-2) – s’enfonçant ainsi un peu plus dans la crise. Malgré la première titularisation du Russe Golovin, la recrue vedette du mercato estival, le club du Rocher a subi l’impact et la fougue d’un irrésistible Angers. Un SCO qui, a contrario, a pris 10 points sur 12 possibles lors des quatre dernières journées.

Unique buteur de la partie, Bahoken a profité des errements de la défense monégasque pour expédier un ballon victorieux dans les filets de Benaglio peu avant la demi-heure de jeu (0-1, 27e). Une réalisation qui aurait dû soulever un vent de révolte parmi les joueurs de Leonardo Jardim – réaction d’orgueil qui n’est jamais venue au grand dam d’un technicien lusitanien qui pour seules alternatives sur son banc a trouvé les (trop) jeunes Mboula, Pellegri et Diop.

En face, les briscards angevins ont ainsi maitrisé les débats, guère inquiétés du reste par les Falcao et consorts qui pour la première fois en L1 depuis mai 2010, selon Opta, n’ont pas cadré le moindre tir en faveur de l’ASM. Bien sûr les joueurs de la Principauté auraient pu arracher le match nul sur penalty - après une main a priori évidente de Pajot dans la surface - seulement M. Delajod, qui arbitrait là son quatrième match en carrière dans l’élite – en a jugé autrement malgré le recours à la VAR. Pas une excuse toutefois selon Henrichs, le latéral monégasque qui à l’issue de la rencontre ne s’est pas caché sur l’antenne de beIN SPORTS. "C’est difficile à expliquer. On a de nouveaux joueurs, d’autres qui sont partis mais il ne faut pas se cacher derrière ça. Il faut qu’on fasse plus lors des prochains matches pour les remporter !"