Monaco a eu chaud

Après 18 jours sans rencontre officielle, Sabri Lamouchi craignait que ses hommes manquent de rythme face à Monaco mercredi, en match en retard de la 31e journée de Ligue 1. Mais ce sont au contraire les Rennais, particulièrement fringants en première période, qui ont emballé la partie, et auraient au final mérité mieux qu’un match nul (1-1) face au dauphin du PSG.

"On les a dominés, on a été meilleurs qu’eux. On s’est procuré les meilleures occasions et on méritait de gagner. Mais on doit mieux gérer dans la finition, moi le premier", pestait ensuite au micro de beIN SPORTS Khazri, qui regrettait encore son face à face perdu face à Subasic (36e). Car si Gnagnon avait ouvert le score dès la 20e minute sur corner, les locaux ont manqué plusieurs fois de doubler la mise, par Prcic (25e) ou encore André, qui touchait le poteau juste avant la pause (44e).

Le PSG champion samedi ?

C’est surtout Hunou, entré en jeu quelques instants plus tôt, qui avait la balle de match, seul face au but vide, sur un service de Bourigeaud dans le temps additionnel (91e), mais voyait sa tête s’échapper du cadre pour quelques centimètres. Les Monégasques, quatre jours après leur claque reçue face aux Parisiens en finale de la Coupe de la Ligue (0-3), peuvent donc s’estimer heureux d’obtenir ce point du nul, eux qui ont égalisé grâce à Rony Lopes (29e) et ne se seront pas procurés beaucoup d’opportunités, hormis sur des tentatives de Jovetic (27e) ou Jemerson (51e).

Ils confortent tout de même leur deuxième place, avec cinq longueurs d’avance sur l’OM, mais pourraient voir le PSG sacré dès samedi en cas de défaite face à Nantes si les joueurs de la capitale l’emportent contre les Verts la veille, alors que les Bretons remontent eux au cinquième rang.