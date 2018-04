Mitroglou, le super sub de l'OM

L'Olympique de Marseille est lancé dans le sprint final de la course au podium en L1, en parallèle de son aventure en Ligue Europa, et Rudi Garcia aura donc besoin de tout son monde pour participer à la huitaine de matches restant à disputer cette saison. Même ceux qui, jusqu'à présent, n'ont bénéficié que d'un temps de jeu réduit. "Le turn-over a fonctionné. Rudi Garcia nous a amené de la concurrence et de la stabilité. Il a pour habitude de prendre ses responsabilités et ses choix sont payants", a d'ailleurs indiqué Dimitri Payet ce jeudi, à 48 heures de la réception du Losc pour le compte de la 34e journée de Ligue 1 samedi, au Vélodrome (17 heures).

Les blessures des dernières semaines ont ainsi permis de lancer Boubacar Kamara, alors que Maxime Lopez ou Morgan Sanson sont eux parvenus à livrer des prestations plus abouties, au même titre que le Réunionnais par ailleurs. "Les blessures de la première partie de saison sont derrière. Je suis bien physiquement et j'ai retrouvé mes sensations", a confirmé l'ancien Stéphanois, qui fait partie des joueurs en forme du moment, à l'inverse d'un Valère Germain par exemple. Le champion de France 2017 avec l'AS Monaco traverse de nouveau une période de doute, et c'est Konstantinos Mitroglou qui en profite pour s'offrir plus souvent des galons de titulaire.

Plus rentable en qualité de remplaçant

Ce qui n'est pas forcément un gage de réussite pour le Grec, apparu en difficulté jeudi dernier face au RB Leipzig, malgré le festival offensif (5-2) des Olympiens ce soir-là, synonyme de qualification pour le dernier carré de la Ligue Europa. A l'inverse, remplaçant à Troyes dimanche dernier, l'ancien joueur du Benfica a scoré seulement six minutes après son entrée en jeu, et participé activement à la victoire (2-3) des siens dans l'Aube. "C'est un membre important de l'équipe, qui peut faire basculer un match", spécifie Dimitri Payet. Rudi Garcia va même plus loin en décrivant son attaquant comme "le meilleur joueur qui sort du banc et qui marque dans tout le championnat. Quand on voit le but qu'il a mis à Troyes, c'est un but d'attaquant en confiance". Rien que ça...

L'international grec doit-il dès lors s'attendre à débuter sur le banc samedi prochain face aux Dogues ? Statistiquement, Konstantinos Mitroglou a débuté 10 rencontres toutes compétitions confondues, marquant alors 2 buts. Il est sorti du banc à 11 reprises et a frappé par 4 fois dans ce rôle. Comme Super sub, on a évidemment connu mieux, mais cet OM ne peut pas se permettre de se priver du moindre atout au coeur d'un final haletant.