Michel, "c’était le Neymar nantais"

Le "Canari des 75 ans" s’est définitivement envolé. Elu ce week-end meilleur joueur de l’histoire du FC Nantes, à l’occasion des 75 ans du club, Henri Michel s’est éteint mardi matin, à l’âge de 70 ans, des suites d’une maladie. "La disparition d’une légende" pour les Jaune et Verts, qui pleurent une "figure emblématique", champion de France à trois reprises (1973, 1977, 1980) et vainqueur de la Coupe de France (1979) pendant ses seize saisons passées du côté de la Jonelière (1966-1982).

"Le FC Nantes, ses dirigeants, le staff, les joueurs et le personnel du FC Nantes présentent à la famille d’Henri Michel et à ses proches leurs plus sincères condoléances", écrit le club dans un communiqué, accompagné d’une vidéo rendant hommage à celui qui, après sa carrière de footballeur, avait pris les rênes de l’équipe de France. Un sujet dans lequel d’ex-gloires des Canaris évoquent ce "monument", cette "légende", ce "meneur intelligent" et ce "grand seigneur" qu’était Henri Michel.

"Il jouait milieu et moi, milieu aussi, je voyais un concurrent, se souvient Jean-Claude Suaudeau, l’entraîneur du titre glané en 1994-1995. Et quand je l’ai vu beau comme un dieu, d’une élégance invraisemblable… Lui, c’était Neymar, le Neymar nantais. C’était un capitaine exemplaire. Il croquait la vie comme c’est pas vrai. J’étais admiratif devant lui. Il s’est fondu dans la collectivité alors que, vraiment, il avait en lui tout pour en sortir." Le FCN ne perd pas une légende, il perd "sa" légende.