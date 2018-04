Mbappé peut faire le doublé aux Trophées UNFP

Kylian Mbappé va-t-il réaliser le doublé ? Lauréat de deux titres de champion de France consécutif sous les couleurs de l'AS Monaco, puis du Paris Saint-Germain, l'attaquant de dix-neuf ans pourrait également conserver le trophée de meilleur espoir de Ligue 1. Vainqueur du trophée l'an dernier, le buteur tricolore a en effet de nouveau été nommé dans cette catégorie par ses pairs. Ce sont les joueurs et entraîneurs de Ligue 1 qui votent pour la liste des nommés. Et la pépite parisienne sera le grand favori le 13 mai prochain face au Bordelais Malcom et aux Lyonnais Tanguy Ndombele et Houssem Aouar.

Autre motif de satisfaction pour le natif de Bondy, ce dernier sera également en lice pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1, à côté des autres stars de l'attaque parisienne, Neymar et Edinson Cavani, vainqueur l'an dernier, et du Marseillais Florian Thauvin. Du côté des entraîneurs, le tenant du titre, Leonardo Jardim (Monaco), risque d'être mis en difficulté par Rudi Garcia (OM), alors qu'Olivier Dall'Oglio se voit récompenser de son bon travail sur le banc dijonnais. Le coach champion de France, Unai Emery, complète logiquement cette liste.

Grand artisan du sacre monégasque l'an dernier, Danijel Subasic ne pourra pas réaliser le doublé chez les gardiens de but. Alphonse Areola (PSG), Benjamin Lecomte (Montpellier), Anthony Lopes (OL) et Steve Mandanda (OM), déjà récompensé à quatre reprises (2008, 2011, 2015 et 2016), pourraient lui succéder. Pour le trophée du meilleur joueur français évoluant à l'étranger, N'Golo Kanté remet son titre en jeu face à Karim Benzema, Antoine Griezmann et Samuel Umtiti.