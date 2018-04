Marseille : Sakai, le point noir

L'Olympique de Marseille a gagné 5-1 face à Lille (34e journée de Ligue 1), mais a perdu Hiroki Sakai. L'international japonais, 41 matches avec son équipe nationale, s'est blessé au genou gauche en voulant prendre le ballon à Kévin Malcuit (19e). Il a été contraint de sortir quatre minutes plus tard en boitant, le temps que le staff médical provençal essaye de le remettre sur pied devant le Virage Sud du stade Vélodrome. Dont Sakai, qui évoluait samedi une nouvelle fois latéral gauche, est la mascotte.

Le ligament latéral interne pourrait être touché Rudi Garcia

Rudi Garcia, interrogé après le match par OM TV, ne se fait guère d'illusions: "C'est le point noir de ce soir, le coup dur… Il n'y a pas de problème pour les croisés a priori. Donc c'est plutôt rassurant, y compris pour lui et la Coupe du monde (du 14 juin au 15 juillet en Russie, N.D.L.R.). Le ligament latéral interne pourrait être touché par contre… Ça va être compliqué de le récupérer si c'est le cas (d'ici la fin de la saison, NDLR). On verra. On espère que ce n'est pas trop méchant".

Le joueur, qui doit passer des examens, en saura plus ce dimanche. Jordan Amavi, lequel l'a remplacé face au Losc, sera sûrement titularisé à sa place jeudi, à domicile, en demi-finale aller de C3 contre le Red Bull Salzbourg.