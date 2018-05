Mandanda regrette son brassard...

Lors du dernier mercato estival, l'Olympique de Marseille avait matérialisé ses ambitions retrouvées en recrutant des joueurs d'expériences comme Luiz Gustavo ou Adil Rami, mais avait aussi rapatrié un Steve Mandanda qui ne demandait que ça. Un an après être parti se frotter à la Premier League via Crystal Palace, le gardien de but international tricolore est rentré tout heureux à la maison. C'est presque "son" OM, un club qu'il a découvert en 2007 et n'a plus quitté, exception faite donc de cet intermède raté outre-Manche. "Je suis revenu comme le prolongement de l'aventure, comme si je n'avais jamais coupé. En fait, je ne suis jamais vraiment parti", résume le principal intéressé dans un entretien accordé à France Football, à paraître mardi.

Pourtant, en son absence, des choses ont changé sur le Vieux Port. Le Champions Project de Frank McCourt a pris forme, et Rudi Garcia a pris les rênes de l'équipe première. Or le technicien passé par l'AS Rome ou le Losc a notamment confié le brassard de capitaine à Dimitri Payet en juillet dernier, là où Steve Mandanda le portait avant son départ. Et ce geste, aussi anodin puisse-t-il paraître, a marqué le portier. "Je pense que je pèse toujours autant. J'ai de la personnalité, de l'expérience et je suis écouté. Je me fais toujours respecter. Je suis un leader naturel à l'OM. Mais le fait de ne pas récupérer le brassard m'a affecté. Ça m'a même un peu blessé, concède-t-il. Le brassard de l'OM me tient à cœur. Il m'a toujours aidé à être plus performant".

Mais coach Garcia a préféré confier cet honneur et cette responsabilité à un joueur qu'il a pu fréquenter au Losc et qu'il connaît inévitablement beaucoup mieux. Par ailleurs, certains entraîneurs préfèrent voir un joueur de champ arborer ce précieux brassard, au titre qu'ils sont véritablement au coeur du jeu et des débats, au contraire d'un gardien de but. Pour Steve Mandanda, qu'importe la justification après tout...