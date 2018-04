Lyon reste au contact

Lyon ne lâche rien. Au lendemain du succès obtenu par l’OM à Dijon (1-3), l’OL a répondu du tac au tac en s’imposant au Groupama Stadium contre Toulouse (2-0). Sans trembler. Au soir de cette 31e journée de Ligue 1, deux points séparent donc toujours les deux Olympiques, plus que jamais à la lutte pour monter sur la troisième marche du podium, synonyme de Ligue des Champions. Et comme il y a deux semaines au Vélodrome, les joueurs de Bruno Genesio peuvent remercier Memphis Depay.

Auteur du but décisif lors de l’Olympico, un but qui a complètement relancé les Gones dans ce sprint final, l’attaquant néerlandais a inscrit un doublé face au TFC. Titularisé en pointe pour remplacer un Mariano Diaz suspendu, l’ancien joueur de Manchester United a débloqué la situation en première période, alors que son équipe faisait le siège de la surface adverse depuis le coup d’envoi, profitant d’un bon décalage de Houssem Aouar pour venir ajuster Alban Lafont d’un tir croisé (1-0, 23e).

Une ouverture du score méritée tant les Lyonnais s’étaient montrés entreprenants jusque-là. Et le but du break, sur un penalty inscrit juste avant la pause suite à une faute incontestable d’Ibrahim Sangaré sur Tanguy Ndombélé (2-0, 43e), n’était pas moins illogique. L’addition aurait même pu être bien plus salée si les Rhodaniens avaient eu plus de réussite, à l’image de Bertrand Traoré (48e, 67e). Anthony Lopes a eu un peu de travail (79e), mais le TFC avait trop peu d’arguments pour inquiéter cet OL-là.