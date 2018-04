Lyon, c'est 5 victoires à la suite !

La qualification « inoubliable » et « entrée dans l’histoire » de l’OM cette semaine pour le dernier carré de la Ligue Europa, selon le quotidien sportif français de référence, a eu le don de réjouir du côté des Lyonnais. Les rivaux des Marseillais dans la lutte pour le podium de Ligue 1 apprécient de voir le club phocéen poursuivre sur la scène européenne une épopée susceptible de diminuer l’équipe de Rudi Garcia dans la compétition domestique.

Peut-être, mais encore faut-il que l’OL remplisse sa part du contrat. Il s’y emploie avec une réussite certaine ces derniers temps avec cette série en cours de quatre victoires de rang à l’heure de recevoir ce samedi, au Groupama Stadium, le SC Amiens. Une semaine après le carton infligé aux Messins (5-0), l’équipe de Bruno Genesio, dans un système où Memphis Depay est invité à évoluer en véritable numéro 10 derrière Mariano Diaz et Bertrand Traoré, donne d’abord l’impression de rester branchée sur 1 000 volts.

Gurtner retarde l'échéance

Deux premières occasions, coup sur coup, certes non cadrées, de Traoré (5e, 16e) donnent le ton. Sauf que la couleur est vite délavée. Et Amiens rappelle rapidement pourquoi le promu est doté cette saison de la troisième meilleure défense de Ligue 1. Lyon s’étiole et finit par afficher une certaine impuissance. Pour laisser Amiens placer un premier contre et un premier tir cadré par Harrison Manzala (19e).

Les visiteurs prennent leurs aises et ça agace Bruno Genesio, qui s’impatiente. L’entraîneur des Gones, expulsé lors du match aller, a encore des mots avec l’arbitre, M. Hamel. Son équipe en est même réduite à évoluer à son tour en contre. Et ça lui réussit sur cette attaque lancée depuis la surface d’Anthony Lopes, qui aboutit à ce décalage de Memphis Depay plein axe pour Mariano Diaz. D’un crochet, l’ancien Madrilène se met en position dans la surface et inscrit son dix-huitième but en 31 matches de Ligue 1 (1-0, 30e). Qui provoque la colère dans les rangs d’Amiens, où l’on réclame une faute au début de l’action sur Gaël Kakuta. En vain. L’OL finit ce premier acte en frôlant le break sur le coup de tête de Depay, monté aux avant-postes, mais contrarié par le bel arrêt de Régis Gurtner (45e)

Le dernier rempart amiénois, dont l’horizontale parfaite sur le nouveau coup de tête de Marcelo sur corner dès la reprise, sauve encore son équipe (55e). C’est l’histoire de cette seconde période, où le gardien le plus prolifique en arrêts du championnat s’interpose une 114e fois devant Depay, bien relayé par Diaz (69e), puis une 115e encore face à Traoré (71e). La fin de match permet le retour à la compétition de Nabil Fekir (75e), mais surtout enfin d’améliorer une attaque déjà record à ce stade de la saison (71 buts) grâce à un Depay inarrêtable, qui finit sur un dixième-huitième tir lyonnais par inscrire son quatorzième but personnel, le quatrième de rang, pour assommer pour de bon son adversaire sur un service de Traoré (2-0, 83e), dont la défense explose sur une dernière réalisation du Burkinabé. Et Lyon de prendre trois longueurs d’avance sur l’OM, attendu à Troyes dimanche (17 heures). Loin des flonflons de l’Europe…