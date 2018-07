L'UNFP menace à nouveau de se mettre en grève

L’UNFP pourrait entrer en grève au mois de septembre a annoncé son co-président Philippe Piat, quelques semaines après une déclaration semblable de Sylvain Kastendeuch, l'autre président du syndicat des footballeurs professionnels. Les deux hommes protestent contre un amendement de la nouvelle loi du Ministère du travail, relative à l’apprentissage et à la formation professionnelle.

Celui-ci fait allonger la durée du premier contrat professionnel des joueurs pour le faire passer de 3 à 5 ans. Selon le syndicat, cette décision va favoriser les clubs et fragiliser les joueurs. Et pour le moment, "le discours engagé ne porte pas encore ses fruits".

Un mouvement de contestation réunissant l'UNFP et les différents membres de la FNASS (Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs) est prévu lors du week-end du 22 septembre, et Philippe Piat a évoqué la possibilité de transformer ce mouvement en grève si les revendications n’étaient pas entendues.