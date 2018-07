Losc: Les nouveaux maillots dévoilés

Le Losc a dévoilé ses trois maillots pour la saison 2018/2019 de Ligue 1. Le maillot domicile conserve la couleur historique rouge, et est agrémenté d’une longue bande bleu marine allant de l’épaule au dos des manches. Des chevrons plus foncés apparaissent en fond de tenue. Pour l’extérieur, c‘est un jaune « Hi-Lite Yellow », très fluo avec des bandes noires sur les côtés. Le troisième maillot est quant à lui gris, avec des rappels de rouge vif au niveau de l’équipementier et des épaules. Sur les trois maillots, c’est évidemment le nouveau logo du club, plus épuré qu’auparavant, qui apparaît.

En revanche, aucun sponsor n’apparaît pour le moment sur les maillots présentés. Le Losc a annoncé dans un communiqué la fin du contrat de sponsoring maillot avec Partouche, « d’un commun accord », mais rien n’a été dit concernant un nouveau partenariat.