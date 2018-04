Losc: Galtier prêt à rester en cas de relégation

La situation est critique pour Lille, avant-dernier avant un déplacement compliqué à Bordeaux, samedi lors de la 32e journée de Ligue 1. Si Christophe Galtier espère évidemment que les Dogues parviendront à se maintenir, il envisage clairement de rester fidèle au club nordiste en cas de relégation. "Les choses sont très claires avec le président (Gérard Lopez, ndlr)", a-t-il déclaré jeudi en conférence de presse, des propos relayés par RMC Sport.

"J'ai un contrat jusqu'en 2019 mais si j'échouais dans ma mission, pour diverses raisons, le président serait libre de prendre la décision qu'il voudra prendre. Sans aucun problème. Je sais ce qu'est la parole. Quand je m'engage au niveau de la parole, je m'engage au niveau de la parole. Les choses sont très claires entre le président et moi", a ajouté l'entraîneur du Losc, citant l’exemple de l’actuel manager de Newcastle, Rafael Benitez.

"Il y a un exemple qui a attiré mon attention puisqu'on est dans cette situation, même si j'espère qu'on s'en sortira, c'est Rafael Benitez à Newcastle, a-t-il expliqué. Il avait pris l'équipe en cours de saison et finalement n'avait pas réussi la mission de les maintenir. L'année d'après, il a décidé de continuer, il a été champion de Championship et a retrouvé l'élite un an après. C'est une réflexion que j'ai, bien évidemment, parce que je ne suis pas dans n'importe quel club."