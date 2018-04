Losc-Galtier: "Oui, on va se sauver"

Sans victoire depuis dix matches en Ligue 1, Lille, rejoint dans les arrêts de jeu par Guingamp le week-end dernier après avoir mené de deux buts (2-2), occupe une inquiétante 18e place avant de se déplacer sur la pelouse de l'OM, samedi lors de la 34e journée.

Malgré cette situation préoccupante, l'entraîneur du Losc, Christophe Galtier, s'est montré confiant jeudi en conférence de presse: "Oui, on va se sauver. J'y crois fermement. Je trouve que l'équipe fait du chemin. On a encore la chance d'avoir des matches décisifs. Nous sommes barragistes à l'heure où l'on se parle pour un but d'écart. Aujourd'hui, le goal-average pourrait être décisif en fin de saison.".

Après Marseille, les Dogues recevront la lanterne rouge, le FC Metz, puis iront chez le 17e, Toulouse, qui n'a qu'un point d'avance sur la zone rouge.