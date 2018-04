Losc-Galtier: "Nos joueurs manquent de sacrifices pour le partenaire"

Battu par l'Olympique de Marseille (1-5) samedi lors de la 34e journée de Ligue 1, le Losc a enchaîné un onzième match sans succès. Le club nordiste, 19e du championnat de France avec 29 points, est dans une très mauvaise posture alors qu'il ne reste que quatre rencontres pour se sauver. Après cette nouvelle désilusion, Christophe Galtier a encore une fois évoqué le comportement de ses joueurs.

"Ce qui m’interpelle, c’est que nos joueurs ne ressemblent pas à la jeunesse. Ils manquent de sacrifice pour le partenaire. Beaucoup trop de joueurs s’effacent parce qu’on pense que le football n’est que lorsqu’on a le ballon dans les pieds, à son rythme et à sa manière. C’est une très grosse erreur", a lâché l'entraîneur de 51 ans à l'issue de la rencontre dans des propos relayés sur le site du club.

Malgré les mauvaises performances, l'ancien technicien de Saint-Etienne y croit encore: "C’est très difficile. Je garde la foi. Il faudra battre Metz et on sera toujours en vie. Il y aura des choix à faire. Je les ferai dans l’intérêt de l’équipe et du club. Il faudra être fort mentalement." Face aux Messins samedi prochain, les Dogues joueront gros, très gros.