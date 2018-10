Losc: Galtier et le mystère du plan B

Si Lille a finalement donné la leçon à l’Olympique de Marseille (3-0), les Nordistes ont dû attendre l’heure de jeu pour venir à bout de la résistance de leurs visiteurs avant de donner plus d’ampleur au score dans les ultimes minutes de la rencontre.

Et à en croire Christophe Galtier, c’est grâce a l’activation d’un plan B que ses hommes ont su faire la différence. "On a su contourner le problème posé par l’OM en première période, on a vu qu’ils avaient travaillé sur notre animation mais on avait un plan B qui a bien fonctionné et je le garde pour moi", a ainsi analysé l’entraîneur nordiste.

"C’était très important de gagner après la défaite à Bordeaux, de continuer à gagner à domicile et contre une grosse équipe de ce Championnat, même si elle était diminuée par l’absence de joueurs important", a-t-il néanmoins relativisé, ajoutant: "notre victoire est méritée bien que l’entrée des remplaçants marseillais ait pu nous mettre un peu en difficulté."