L'OM vainqueur dans la douleur à Dijon

Marseille, qui a perdu Steve Mandanda sur blessure en cours de deuxième période, a pris les trois points de justesse à Dijon (1-3) samedi, à l'occasion de la 31e journée de Ligue 1. Valère Germain (36e) a ouvert le score, Kwon a égalisé pour Dijon (73e) et Lucas Ocampos (88e) a délivré l'OM. Baptiste Reynet a repoussé un penalty de Dimitri Payet dans le temps additionnel, mais l'international français en a transformé un deuxième quelques poignées de secondes plus tard (90e+5). Au classement, les Olympiens, troisièmes, comptent 62 points et reprennent provisoirement cinq unités d'avance sur Lyon (ils reviennent aussi à quatre longueurs de Monaco). Dijon est 10e avec 38 points.