L’OM s'est dépouillé

Ce devait être dur physiquement et ça l’a été. Mais cet OM a de la moelle et des ambitions. Et quand ça gagne, tout est un petit peu plus facile… "C’est une très grande victoire car on a joué contre une très bonne équipe de Nice, ce que l’on savait. Mais aussi parce que l’on était menés et parce que cela venait après une prolongation en Coupe d’Europe très coûteuse en énergie", a convenu Rudi Garcia, sur le site du club. Un propos qui traduit tout à fait le ressenti général, à savoir que les Phocéens ont su aller puiser dans leurs réserves pour continuer à y croire.

"On était préparés a une équipe qui donne tout en première période, sachant qu’ils allaient avoir moins de jus ensuite. C’est d’ailleurs ce qui s’est passé", ajoute un Lucien Favre forcément déçu car pour lui, l’OM ne méritait pas forcément de s’en sortir avec la victoire. "Ils n’ont pas eu grand-chose (après la pause) et on prend un but évitable, ce qui est très dommage", ajoute-t-il. Une déception qui s’atténuera sans doute par le manque d’occasion des Niçois…

Les Marseillais ont eu les ressources physiques et mentales pour faire la différence grâce notamment à un Dimitri Payet plus précieux que jamais dans ce sprint final. "C’est admirable ce qu’ont fait les garçons ce soir", s’enflamme un Rudi Garcia très content de compter 3 points de plus au compteur. Avec 1 et 2 points de retard sur Monaco et Lyon à deux journées de la fin, cette victoire était primordiale pour continuer à rêver d’un podium.