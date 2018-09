L'OM s'en sort très bien

Dans la foulée de la défaite en Ligue Europa contre Francfort (1-2), mais surtout la (nouvelle) déroute à Lyon (4-2), l’OM ne s’est pas vraiment rassuré dans le jeu. Mais au moins Marseille s’est imposé à la 91e minute face à Strasbourg (3-2), mercredi soir au Stade Vélodrome. Une victoire à l'arraché, dans le cadre de cette 7e journée de Ligue 1, qui permet ainsi aux Phocéens de se replacer à la 3e place, à égalité de points avec les Gones, nouveaux dauphins du PSG.

Ce fut bien compliqué pour les hommes de Rudi Garcia. Ils ont d’abord eu des difficultés à imposer leur jeu, malgré un passage en 4-3-3 avec Maxime Lopez aux côtés de Kevin Strootman et un Dimitri Payet décalé sur la gauche. En contre, le Racing a même ouvert en score grâce à Kenny Lala (27e). C’est un penalty généreusement accordé à Florian Thauvin, jusque-là catastrophique avec la balle, qui a relancé les Marseillais. Dimitri Payet égalisait de onze mètres (39e) et, quelques instants plus tard, Morgan Sanson allumait la mèche de 25 mètres pour donner l’avantage à son équipe (44e).

La seconde période a également eu son lot de rebondissements. L’exclusion à l'heure de jeu de Jordan Amavi (52e), pour une intervention dangereuse, a changé beaucoup de choses. Dimitri Payet a rapidement cédé sa place sur le terrain, ses coéquipiers sur le terrain ont multiplié les fautes et le Racing a fini par égaliser. L’entrant Nuno Da Costa a pris de vitesse Luiz Gustavo pour éteindre le Vélodrome (89e), mais c’était sans compter la reprise victorieuse de Valère Germain sur un centre d’Hiroki Sakai (91e). Une fin miraculeuse pour l'OM.