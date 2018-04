L'OM revient sur Lyon

Personne ne savait quel visage allait présenter dimanche après-midi l'Olympique de Marseille sur la pelouse de Troyes, trois jours après avoir vécu une soirée folle contre le RB Leipzig en Ligue Europa (5-2). Comment les hommes de Rudi Garcia allaient-ils digérer la débauche d'énergie et l'euphorie de leur aventure européenne ? Finalement, malgré une équipe de l'Estac accrocheuse et bien décidée à tout mettre en oeuvre pour engranger des points dans la lutte pour le maintien, Adil Rami et ses coéquipiers sont parvenus à l'emporter (2-3), après avoir été menés au score à deux reprises malgré tout.

Mais que ce fut dur et compliqué pour les demi-finalistes de la Ligue Europa, car les Troyens n'ont jamais donné le bâton pour se faire battre. Bien au contraire, ce sont eux qui entament le mieux la rencontre, et font la différence grâce au Bleuet Samuel Grandsir (1-0, 1ère), à l'issue de la première attaque et du premier tir des locaux sur la cage de Yohann Pelé. Comme face à Leipzig quelques jours plus tôt, la défense olympienne craque donc d'entrée. Et le scénario qui suivra ressemblera peu ou prou à celui qui avait enflammé le Vélodrome en milieu de semaine. Clinton Njie égalise quelques minutes plus tard (1-1, 11e), prouvant encore une fois, s'il en était besoin, que cet OM a du caractère. La domination est d'ailleurs phocéenne, avec à la baguette un Dimitri Payet qui termine la saison en trombe.

Ce qui n'empêche pas les Marseillais de rater aussi l'entame du second acte, laissant le vétéran Benjamin Nivet marquer à son tour (2-1, 48e). Cette fois-ci, les rivaux de l'Olympique Lyonnais dans la course au podium ont mis beaucoup plus de temps à réagir, malgré des assauts répétés sur la surface de réparation adverse, et des décisions arbitrales surprenantes, dans les deux sens il est vrai. Ce ne sont pas les deux Garcia, Rudi et Jean-Louis, entraîneurs renvoyés en tribunes pour avoir protesté avec trop de véhémence au goût des officiels, qui diront le contraire. Il faudra attendre le dernier quart d'heure, et l'entrée en jeu de Konstantinos Mitroglou (69e), pour voir l'OM égaliser (2-2, 75e). Le salut viendra de Florian Thauvin, auteur de son 17e but en championnat (2-3, 85e) pour éviter aux Gones de prendre un avantage intéressant dans l'optique d'une qualification en Ligue des champions la saison prochaine. L'OM est toujours dans le coup, comme l'Estac qui n'a aucune raison d'abdiquer dans sa quête de survie, 19e à seulement un point du TFC, premier non-relégable avec un match de moins au compteur.