L’OM rate le coche

On s’attendait à ce que l’OM souffre sur le terrain d’Angers, ce dimanche en Ligue 1, trois jours après sa demi-finale aller de Ligue Europa contre Salzbourg (victoire 2-0). Ce fut le cas et la formation de Rudi Garcia s’est contentée d’un partage des points (1-1), alors qu’elle avait une opportunité en or de remonter sur le podium en doublant Monaco. Un penalty de Florian Thauvin (3e) n’a pas suffi, le SCO ayant égalisé en fin de rencontre après avoir beaucoup poussé, par Ismaël Traoré (81e).

Les héros du Stade Vélodrome étaient évidemment émoussés, mais les doublures lancées pour ce déplacement n’ont pas aidé. Le manque d'application de Valère Germain et Clinton Njie, associés dans l’axe d'un 4-4-2, ont vraiment fragilisé les visiteurs du Stade Raymond-Kopa. Le penalty d’entrée avait donné une certaine marge aux Marseillais, qui ont été incapables d’enfoncer le clou sur leurs rares opportunités en contre-attaque, gâchées par Lucas Ocampos (65e) et Luiz Gustavo (72e).

De leur côté, les hommes de Stéphane Moulin n’ont pas démérité. Leur révolte fut tardive en première période, mais ils ont accentué leur domination après la pause. Yohann Pelé avait sauvé les siens devant Karl Toko-Ekambi et Flavien Tait en l’espace de quelques secondes (39e), puis sur une frappe de Prince Oniangué (74e). Thomas Mangani ratait même l’immanquable devant un but vide (68e), mais les Angevins étaient récompensés par une reprise de la tête sur phase arrêtée (81e). Lyonnais et Monégasques pourront les féliciter pour leur débauche d'énergie.