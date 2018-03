L’OM gagne dans la douleur à Dijon

Ce sont trois points importants que les Marseillais sont allés décrocher ce samedi à Dijon, dans le cadre de la 31e journée de L1. Deux semaines après leur revers à domicile face aux Lyonnais (2-3), les Phocéens se devaient de repartir de l’avant en cette reprise post-trêve internationale – histoire de ne pas se laisser déborder par cet OL qui leur promet une lutte pour le podium jusqu’à la fin de saison. Mission accomplie pour les joueurs de Rudi Garcia, qui n’ont cependant pas enregistré que des bonnes nouvelles en Bourgogne.

Au rayon des satisfactions, les Olympiens pourront se féliciter du match solide du jeune Kamara, latéral gauche improvisé en l’absence d’Amavi, suspendu, et de Sakai, insuffisamment remis de sa blessure aux fessiers. Les Bedimo et Rocchia, eux, n’entrant manifestement pas dans les plans du coach. Payet lui aussi a marqué des points, en se fendant d’une sixième passe décisive en 2018 – plus que tout autre joueur dans les cinq grands championnats européens – à l’adresse de Germain sur l’ouverture du score de l’OM (0-1, 36e). Le capitaine marseillais ayant du reste clôturé la marque sur un penalty obtenu par ses soins au bout du temps additionnel (1-3, 90e+5). Cela trois minutes seulement après avoir buté sur Reynet dans le même exercice, après une faute de Yambéré sur Ocampos et un carton rouge asséné au premier (90e +2).

Mandanda et Rami out

Ocampos, justement, avait offert donné un avant-goût de victoire aux Phocéens dans les derniers instants du temps réglementaire, buteur à bout portant et au deuxième poteau sur un corner de Payet prolongé par Germain, d’une reprise du bras – collé au corps certes – comme face à Nantes en tout début de saison… (1-2, 88e). La réponse, alors, à l’égalisation d’un Kwon à peine entré en jeu et bien servi par Haddadi à l’entrée de la surface pour placer le cuir hors de portée de Pelé, lequel suppléait Mandanda dans le but olympien depuis quelques minutes (1-1, 73e).

Car les Marseillais peuvent ruminer au-delà de leur succès les blessures de deux cadres du vestiaire ce jour à Dijon. Celle de leur portier n°1, touché à la cuisse droite comme à Saint-Etienne début févier – un mal qui lui avait valu trois semaines d’absence. Et celle de Rami, sorti sur une alerte au mollet gauche dans le dernier quart d’heure, tandis que son compère de charnière centrale, Rolando, grimaçait lui aussi… A cinq jours du quart de finale aller de Ligue Europa contre Leipzig, l’OM n’est assurément pas des plus sereins. Le DFCO non plus. Alors qu’ils étaient invaincus depuis 10 matches à domicile, les Dijonnais en rechutant vont peut-être voir la concurrence revenir fort dans la course au maintien ce dimanche. A suivre.